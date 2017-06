Zaterdag start in Düsseldorf (Duitsland) de 104e editie van de Ronde van Frankrijk. In het kielzorg van de renners volgt doorgaans een indrukwekkende media-caravaan die via alle mogelijke kanalen de Tour uitgebreid in beeld brengt. “Maar in de tijd dat televisie amper bestond en de radio-verslagen nog beperkt waren, waren de ritverslagen in de dagbladen en de tekeningen van Marc Sleen het enige venster op de Tour”, vertelt Tour-expert Frederik Backelandt. Hij heeft nu de mooiste prenten van Sleen over de Ronde gebundeld in het boek ‘De Touren van Marc Sleen’. Daarin bespreekt Backelandt de prenten in hun historische context en licht hij de humor van Sleen toe. Een hebbeding voor elke Nero-liefhebber en elke Tour-liefhebber.