De unieke band onder het luchthavenpersoneel is nog sterker geworden

“Hoewel dat we het nooit meer zullen vergeten is dit toch opnieuw de luchthaven geworden die we kennen. Er is terug leven. 't Is ongelofelijk hoe snel de luchthaven ook terug op dit peil is gekomen”, vertelt Kim Daenen, de woordvoerster van Brussels Airlines. Een zelfde geluid horen we bij Anke Fransen, woordvoerster bij Brussels Airport. “Je voelt dat mensen meer begrip hebben voor elkaar. Je ziet dat mensen meer praten met elkaar. Niet alleen binnen je eigen bedrijf, maar ook tussen bedrijven onderling. Je hebt samen iets heel moeilijk meegemaakt, maar je bent er goed doorgekomen. Dat schept een unieke band die nog sterker is geworden”, aldus Anke Fransen van Brussels Airport.

Luchthavenmedewerkers maar ook slachtoffers en hulpverleners hebben elk op hun eigen manier geprobeerd om die dramatische dag een plaats gegeven. Daarover hebben we vanavond uitgebreid in het tweede deel van de herdenkingsspecial van journalisten Lara Droessaert en Klaartje Van Rompaey.