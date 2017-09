De Valier krijgt nieuwe huisstijl cadeau

Comith uit Affligem verzorgt de meest uiteenlopende communicatie en marketing voor alle mogelijke klanten. Normaal worden de 20 werknemers daarvoor uiteraard betaald, maar deze week werken ze alles samen 100 uren gratis. Dat doen ze speciaal voor De Valier, een diensverleningscentrum uit buurgemeente Liedekerke.

De Valier staat in voor de opvang en verzorging van een 100-tal mensen met een al dan niet aangeboren hersenletsel. Vroeger werd de Valier gefinancierd per zorgbehoevende patiënt, maar dat verandert vanaf 1 januari volgend jaar. Dan krijgt de zorgbehoevende zelf een eigen budget, waardoor het voor zorginstellingen als De Valier een heel stuk moeilijker zal worden om het specifieke doelpubliek te bereiken.

Bij Comith zijn ze al een hele week druk in de weer om 's avonds na de officiële werktijd nog 100 uren belangeloos te werken aan de comunicatie van De Valier. Gisteren kon bedrijfsleider Johan Van de Velde al het eerste resultaat tonen. De directrice van de Valier was duidelijk tevreden over het resultaat.

"Het is schitterend hoe ze op een professionele manier onze communicatie, folders, flyers, ons Valier-krantje naar buiten brengen en een nieuwe look geven. Dat is op zo'n professionele manier dat dat schitterend is," besluit Kathleen Straetmans.