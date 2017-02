De Vuist: symbool van sociale strijd en het gevolg van een 1 aprilgrap

Op 27 februari 1997 werd in Vilvoorde het monument ‘Strijd voor arbeid’ ingewijd, een stalen kunstwerk dat de herinnering moet levendig houden aan de sluiting van Renault. Het is het grootste beeld dat kunstenaar én Vilvoordenaar Rik Poot ooit maakte. In 2003, 3 jaar voor zijn overleden, blikte Rik Poot in Toernee General terug op de ontstaansgeschiedenis van ‘zijn vuist’. En daar had ook RINGtv wat mee te maken.

De stalen vuist van Rik Poot weegt een kleine 4 ton en is 8 meter hoog. Het is gemaakt in cortenstaal, een legering van staal en koper. Het spontane roestingsproces voorziet het kunstwerk van een natuurlijke bescherming. Bij het maken van het immense sculptuur kwam Rik Poot voor talloze technische moeilijkheden te staan. Om de grootste staalplaten te snijden was de beeldhouwer zelf genoodzaakt naar het Nederlandse Maastricht te trekken. De vuist werd in het atelier van Poot gemaakt, voor de arm kreeg de beeldhouwer de infrastructuur ter beschikking van de Willebroekse firma Industaal. Het was ook hier dat het beeld werd geassembleerd.

Wat RINGtv met dit immens kunstwerk te maken heeft, ontdekt u in onderstaande reportage van Toernee General die in 2003 werd uitgezonden op RINGtv.