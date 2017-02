"De weg is vrij voor een brutale machtsovername in Pepingen"

Lees hier de volledige Facebookpost van burgemeester Timmermans:

Mijn reactie op de nakende 'serene' machtsgreep in Pepingen:

Dinsdag 7 februari boog de Raad van State zich bij uiterst dringende noodzakelijkheid over de beslissing van de Pepingse CD&V-Sp.a-fractie en schepen Lacres (die zoete broodjes bakt met CD&V) om de burgemeester en onze LvB- en N-VA-schepenen af te zetten en te vervangen.

Ik verzocht de Raad van State dinsdag om de wettigheid van deze beslissing te onderzoeken en over te gaan tot schorsing. De Raad had een vorige beslissing tot ontslag van de burgemeester in juni 2016 eerder nog geschorst wegens onwettigheid. Deze keer besloot de Raad van State echter het tegendeel, wat de weg nu vrij maakt voor een brutale machtsovername in Pepingen.

De advocaten van André De Roubaix en Luc Decrick, beide CD&V, verklaarden tijdens hun pleidooi nochtans onomwonden dat de onbestuurbaarheid kunstmatig en bewust georganiseerd wordt en dat men dat zal blijven doen tot in 2019 indien de Raad van State mij zou volgen. "Als men wil dat er terug onderhoud van wegen enzovoorts in Pepingen kan plaatsvinden, dan zal dat enkel kunnen met een nieuwe burgemeester en schepenen", luidde het.

Ik moet vandaag dus zeer ontgoocheld vaststellen dat de Raad van State onze argumentatie en haar eigen eerdere besluiten niet meer volgt. Er wordt gebogen voor de onfaire chantage en de kunstmatige onbestuurbaarheid waarmee de nieuwe meerderheid Pepingen al maanden gijzelde.

Hier zijn geen winnaars vandaag. Ja, de nieuwe meerderheid krijgt haar mandaten en plukt nog even de vruchten van ons langetermijnbeleid.

Maar de Pepingse politiek verliest vandaag al haar geloofwaardigheid en het respect van haar burgers, ongeacht hun politieke voorkeur.

Dit is in alle opzichten een stap achteruit. Ik zet me, samen met mijn fractieleden, ten stelligste af tegen deze politieke stratego van de nieuwe meerderheid. De stem van de kiezer wordt miskend, men tracht vlug een nieuwe toestand door te drukken zonder de stem van de kiezer te kennen en nieuwe verkiezingen af te wachten.

Wat de nieuwe meerderheid nu heeft, is hoop dat de burger dit laffe spelletje vergeet tegen 2018. Wat wij hebben is zekerheid dat opbouwende politiek en het gezond verstand uiteindelijk wint.

Ondanks alle obstructie en afbraakpolitiek van de laatste jaren, blijf ik toch geloven in een constructievere vorm van politiek.

De resultaten van ons beleid zijn er en daar blijf ik fier op. Ons

bestuur stond dicht tegen de mensen, niet erboven. We wisten een negatief kasresultaat van meer dan een half miljoen euro uit de vorige legislatuur om te buigen naar een cumulatief overschot van bijna 1 miljoen euro (!). We wisten de dienstverlening van de gemeente en het OCMW te handhaven zonder drastische besparingen. Audit Vlaanderen gaf dit zelfs een goede score. We zijn al diegenen

die een positieve bijdrage leverden dan ook enorm dankbaar.

Waar de oppositie de voorbije jaren heeft gefaald, nl. constructieve politiek voeren en waardige alternatieven aanbrengen, daar zullen wij in slagen. Het gaat hem immers niet om de mandaten, maar om de wil om vooruit te gaan en om de handen uit de mouwen te ste