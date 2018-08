Debognies debuteert met knappe 15de plaats op EK

Simon Debognies uit Halle is op het EK in Berlijn naar een knappe 15de plaats gelopen op de 10.000 meter. Zijn trainingsmaatje Bashir Abdi veroverde het zilver.

Voor Simon Debognies is het Europees Kampioenschap in Berlijn het eerste grote tornooi bij de senioren. De Hallenaar liep in een snikheet station een slimme wedstrijd en wist in de slotfase nog een aantal uitgeputte lopers voorbij te steken. Achteraf was Debognies tevreden met zijn prestatie.

"Het is het eerste kampioenschap op dit niveau voor mij. Ik was wat verrast door het tempo in het begin van de wedstrijd, waardoor ik in een tweede groep terecht kwam. Van daaruit heb ik gecontroleerd gelopen, zeker met de hitte. Ik kan er redelijk tegen, maar het was echt warm. Ik heb 5 kilometer zwaar afgezien, maar het was een mooie ervaring en geeft vertrouwen naar de toekomst toe," zegt Simon Debognies.