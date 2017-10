Deel van personeel Crown-Baele Londerzeel verhuist naar Puurs

Bij Crown-Baele in Londerzeel behouden een 10-tal bedienden van de 50 mensen die er werkten, hun baan. De activiteit wordt deels overgenomen, maar de vestiging in de Nijverheidsstraat 15 in de industriezone vlakbij de A12 in Londerzeel sluit en de bedrijvigheid wordt overgeplaatst naar Ruisbroek (Puurs).

Crown-Baele maakte technische installaties en bottel- en verpakkingsinstallaties voor brouwerijen en frisdrankproducenten. Vakbondsman Paul Corbeel: “Crown Baele vroeg eerder het faillissement aan bij de rechtbank van Koophandel en dat resulteert nu in een gedeeltelijke overname. Het is beter dat deze overname er is, dan totaal geen overname van de activiteit. Er is terug ook toekomstperspectief voor de economische activiteit. Verschillende ex-werknemers hebben ondertussen reeds opnieuw werk gevonden in andere metaalbedrijven uit de ruime omgeving.”

Crown-Baele werd opgericht in 1892. Het bedrijf had in 2014 nog een omzet van zo'n 8,5 miljoen euro, waarvan zowat 90 procent werd gerealiseerd in het buitenland. Het bedrijf is aanwezig in zo'n 30-tal landen. Oorspronkelijk bouwde Crown-Baele machines voor bottelarijen met glazen flessen, maar het bedrijf innoveerde wel met toepassingen voor blikjesverpakking, karton, brik en pet-verpakkingen. Eind jaren '80 was het de grootste werkgever in de industriezone Londerzeel, maar in zo'n 15 jaar tijd zakte het aantal werknemers van zo'n 400 naar een 50-tal na verschillende herstructureringen.