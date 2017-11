Deze week in VIVA! Wijnen

In de laatste VIVA! Wijnen van dit seizoen gaat Dirk naar Court Saint Etienne, want daar staat zoals ieder jaar een wijnsalon op het programma. Dirk praat met de organisatie over de vaste waarden en de nieuwigheden op deze succesvolle wijnbeurs. Dit weekend zeker kijken naar VIVA! op RINGtv.