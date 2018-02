In Ternat heeft de gemeente vandaag een deel van de werkzaamheden op de oude Ikea-site laten stilleggen. Er zouden werken worden uitgevoerd waarvoor nog geen vergunning is uitgereikt.

Op de oude Ikea-site in Ternat wordt al maanden gewerkt voor de aanleg van het retailpark The Leaf. Onlangs was daar nog protest, omdat de projectontwikkelaar er behalve dertien winkels ook een bioscoopcomplex wil bouwen. Daar is echter nog geen toelating voor.

De werken die zijn stilgelegd zouden te maken hebben met de toegansweg naar The Leaf. Ook voor die werken zou nog geen vergunning zijn.