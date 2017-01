Defecte vrachtwagen in Zaventem veroorzaakt 1,5u file op E40 Leuven-Brussel

Door de vrachtwagen was de rechterrijstrook versperd ter hoogte van Sint-Stevens-Woluwe. Vrij snel ontstond er een wachttijd tot 2 uur op de snelweg E40 Leuven-Brussel. Ook de gewestwegen zaten muurvast.

Om de vrachtwagen te kunnen takelen moest de snelweg ter hoogte van Sterrebeek rond 8u volledig afgesloten worden. Intussen zijn de takelwerken achter de tug en zijn alle rijstroken opnieuw beschikbaar voor het verkeer. Maar vermoed wordt dat de verkeersellende nog niet meteen achter de rug zal zijn.

Defecte vrachtwagen op de #E40 in Sint-Stevens-Woluwe: voor de takeling gaat de snelweg straks even dicht ter hoogte van Sterrebeek. — VRT Verkeer (@verkeersanker) January 26, 2017

Het verkeer over de lange afstand dat van Hasselt naar Gent moet, kan beter omrijden via Antwerpen. Wie van Luik naar Brussel moet, rijdt best om via Namen.