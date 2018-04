Defensie houdt jobdag in Vilvoorde

Via een jobdag vandaag in Vilvoorde hoopt Defensie 450 vacatures in te vullen. Er is vooral een tekort aan technisch geschoold personeel in de categorie van onderofficier.

Heel wat geïnteresseerde kandidaten kwamen vandaag naar de kazerne in Peutie bij Vilvoorde om te kijken of een job bij de luchtmacht of marine ook iets voor hen is.

Door de digitalisering en de modernisering van de wapensystemen en het gebruik van hightech middelen, heeft zowel de luchtmacht als de marine meer en meer nood aan mensen met een technisch profiel. Omdat zulke technici alsmaar moeilijker te vinden zijn, organiseert Defensie de jobdag. Voor enthousiaste technici is er blijkbaar werk genoeg: “We hebben veel mogelijkheden: gaande van mecaniciens-voertuigen over bachelor-constructie tot burgerlijk ingenieurs elektromechanica. Wij recruteren niet alleen militairen, maar ook burgers voor de cybersecurity en dan gaat het vooral over ICT en computerwetenschappen,” aldus Luitenant-kolonel Dominiek Saelens.

Straks een verslag in ons nieuws.