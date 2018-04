Defensie organiseert jobdag voor technici

Defensie is op zoek naar maar liefst 450 technici. “Alles heeft te maken met de digitalisering en de modernisering van de wapensystemen en het gebruik van hightech middelen. Alle componenten zijn op zoek naar technici in militaire en burgerfuncties. Voor de afdeling Cyber is Defensie in het bijzonder op zoek naar burgerpersoneel met een diploma informatica, elektronica of equivalent”, legt Dominiek Saelens, Luitenant-kolonel van het Vliegwezen Stafbrevethouder. Maar zulke technische profielen zijn almaar moeilijker te vinden en daarom organiseert Defensie nu donderdag 12 april een jobdag ‘Defensie en Techniek’ in de kazerne van Peutie in Vilvoorde voor jongeren tussen 17 en 33 jaar. “De verschillende jobs worden voorgesteld, er zijn demonstraties en je krijgt info over de selectieprocedure, de opleiding en de carrièremogelijkheden. De bezoekers zullen de technische vacatures bij de Marine kunnen ontdekken aan boord van de mijnenjager M916 BELLIS die voor de gelegenheid in de buurt van Vilvoorde zal aanmeren”, geeft Saelens nog meer. De jobdag vindt plaats op donderdag 12 april van 10u tot 15u in het Kwartier Majoor Housiau, Martelarenstraat 181, Vilvoorde.