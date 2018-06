Definitief geen verbrandingsoven in Kampenhout-Sas

Het is nu definitief: na 25.000 bezwaarschriften en een procedure van meer dan 10 jaar komt er uiteindelijk GEEN afvalverbrandingsoven in Kampenhout-Sas. De Raad van State heeft de beslissing van de provincie Vlaams-Brabant gevolgd. Die had al geoordeeld dat een verbrandingsoven in Kampenhout niet kan. Het actiecomité kan dus letterlijk opgelucht adem halen.

Recover Energy probeert al sinds 2008 een verbrandingsoven te bouwen in Kampenhout-Sas. Van meet af aan verzetten verschillende buurtbewoners en actiecomités uit Kampenhout mar ook Haacht en Boortmeerbeek zich tegen de komst van de oven. Afval verbranden op amper een boogscheut van woonwijken, scholen en kindercrèches zagen ze absoluut niet zitten. De provincie had de verbrandingsoven al afgekeurd in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Recover Energy trok dan naar de Raad van State, maar die heeft nu het uitvoeringsplan bekrachtigd en een arrest uitgesproken.

Bert François (Actiecomité Kampenhout-Sas Ademt) : « In het begin was die strijd heel heftig, toen hebben we met heel veel mensen actief gewerkt aan het verzamelen van bezwaarschriften, petities. Nadien heeft die strijd zich meer op juridisch vlak verder gezet. We zijn zeer opgelucht dat onze 10 jaar strijd niet vergeefs is geweest en blij dat de oven er niet komt."

Recover Energy heeft wel nog een bouwvergunning lopen voor de oven, maar dat doet er niet meer toe. “Ze zouden de oven elders kunnen bouwen”, zegt François. “Maar ook dat is niet realistisch is omdat er al twee bouwprojecten n Vlaanderen zijn van nieuwe verbrandingsinstallaties. Er is overcapaciteit, er is al te veel afval. Wat we moeten doen met z'n allen is zo weinig mogelijk afval produceren zodat dergelijke installaties overbodig worden in de toekomst.“