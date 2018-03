Warenhuisketen Delhaize in haar distributiecentrum in Zellik een nieuwbouw geopend waar het een bedrijfsrestaurant, een medische dienst en opleidingscentrum in ondergebracht heeft. De warenhuisketen investeerde 3,5 miljoen euro in deze nieuwbouw. In haar distributiecentrum in Zellik werken ongeveer 2.000 personen.

Delhaize investeert 3,5 miljoen euro in nieuwbouw in Zellik

In het bedrijfsrestaurant kunnen medewerkers van het distributiecentrum dagelijks van 10u30 tot 14u terecht voor gezonde en vers bereide maaltijden. Ook na 14u kan men hier soep en broodjes krijgen. "Het doel was een centrale plaats te creëren waar de medewerkers terecht kunnen voor een ontspannen pauze in een omgeving die gescheiden is van de werkomgeving", aldus projectcoördinator Marie-Agnès De Rouck.

Voor Delhaize-medewerkers die medische of psycho-sociale ondersteuning nodig hebben werden op de eerste verdieping twee dokterscabinetten, een verzorgingslokaal voor eerste hulp, een administratieve ruimte en een lokaal voor biometrie ingericht. In dit lokaal kunnen bijvoorbeeld vaccinaties worden gegeven. Jaarlijks komen er 1600 personeelsleden op consultatie in Zellik.

Op de hoogste verdieping bevindt zich het opleidingscentrum. Bedoeling is om hier iedere medewerker de laatste nieuwe technologieën en trends bij te brengen. Het centrum telt vijf ruimtes die zullen gebruikt worden voor zowel opleidingen als vergaderingen. Een zesde ruimte is een polyvalente zaal van 210 m2 met een capaciteit van 150 personen.