Demesmaeker opnieuw kandidaat voor de sjerp in Halle

Demesmaeker is momenteel voorzitter van de N-VA-delegatie in het Europees parlement. Maar ook de lokale politiek blijft hem nauw aan het hart liggen. Zo zal hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 lijsttrekker zijn voor de N-VA in Halle.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was hij dat ook en behaalde toen bijna 1.000 voorkeurstemmen meer dan huidig burgemeester Dirk Pieters (CD&V). N-VA hoopte na de verkiezingen op een coalitie met de CD&V. Maar de partij van burgemeester Pieters vormde uiteindelijk een meerderheid met Sp.a en Open VLD.

Nu doet Demesmaeker een nieuwe gooi naar de sjerp in Halle. Vrijdag geeft hij tekst en uitleg op een persconferentie.