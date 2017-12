Het gebouw van de oude gemeenteschool in de Topstraat staat op de inventaris van het onroerend erfgoed. Daarom wil de gemeente Sint-Pieters-Leeuw dat de gebouwen een nieuw leven krijgen in de vorm van een woonproject. Bedoeling is dat bij de herontwikkeling de kenmerkende eigenschappen van de huidige gebouwen zoveel mogelijk bewaard blijven. De gemeente zal daarmee rekening houden bij de toewijziging van de koper. De richtprijs voor de oude school is 825.000 euro.