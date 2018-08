Deneyer blijft dan toch burgemeester in Galmaarden

Het nieuws is opmerkelijk, want in juni kondigde Deneyer aan om met onmiddellijke ingang te stoppen als burgemeester. Directe aanleiding was een vertrouwensstemming binnen de Galmaardse CD&V nadat uitlekte dat het parket Halle-Vilvoorde een onderzoek voerde naar Deneyer. De stemming moest bepalen of hij nog een plek zou krijgen op de CD&V-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 7 van de 11 leden stemden de burgemeester toen weg.

"Na overleg binnen de Galmaardse CD&V hebben we bij Pierre Deneyer aangedrongen om zijn mandaat te blijven uitoefenen tot het einde van dit jaar. Die beslissing wordt genomen om de continuïteit van het beleid en de dienstverlening aan de bevolking maximaal te garanderen. Deneyer heeft ingestemd met onze vraag en dankt de partij voor het vertrouwen," zegt Van Hautte, afdelingsvoorzitter van CD&V Galmaarden.

De plooien lijken intussen dus wat platgestreken, want Deneyer heeft ook de volle medewerking beloofd aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.