Derde editie van Villa Expo in Villa Clementina Zemst

In Villa Clementina in Zemst gaat vanaf vandaag 'Villa Expo' open. Het gaat al om de derde editie van deze tentoonstelling.

Villa Clementina is een kinderdagverblijf in Zemst waar kindjes met en zonder beperking samen worden opgevangen. Die lijn wordt doorgetrokken in de tentoonstelling die vanaf vandaag in Villa Clementina de deuren opent. Het gaat om de tentoonstelling 'Villa Expo', die inmiddels al aan de derde editie toe is. In die tentoonstelling stellen niet alleen professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland hun werken tentoon maar ook artiesten met een beperking zijn van de partij.

In Villa Clementina kan je nog tot en met 10 september tijdens de expo ook genieten van optredens en andere activiteiten.

(Meer over de expo in Villa Clementina, vanavond in het nieuws op RINGtv)