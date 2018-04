Dertiger aangehouden voor brandstichting en slaan van dakloze

De politie heeft een man opgepakt die zondag in Tollembeek, een deelgemeente van Galmaarden, een dakloze in elkaar sloeg en een tentenkamp in brand stak. Het gaat om een dertiger uit Wetteren, hij is aangehouden.

Zondagavond brandde een tentenkamp op een weide langs de Mark in Tollembeek helemaal uit. Het werd sinds afgelopen zomer bewoond door twee daklozen, die uit hun huis in Bever waren gezet. Ze zouden in de loop van de dag slaags geraakt zijn met een derde persoon uit Wetteren. Eén van de twee daklozen belandde daardoor in het ziekenhuis met ernstige hoofdwonden. De man uit Wetteren zou 's avonds teruggekeerd zijn en het tentenkamp in brand hebben gestoken. Hij werd aangehouden wegens opzettelijke brandstichting en opzettelijke slagen en verwondingen. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij en de brandstichting, is niet duidelijk.