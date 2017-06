DHL geeft 125 uitzendkrachten een vast contract

Uit een Pano-reportage (VRT) bleek onlangs dat het koerierbedrijf zo’n 250 uitzendkrachten weken- of maandenlang met dagcontracten liet werken. Maar dat mag in principe enkel in uitzonderlijke omstandigheden. Na de hele heisa heeft de hoofdzetel in Bonn erop aangedrongen om de werknemers op Zaventem met een dagcontract vast in dienst te nemen.

De vakbonden reageren tevreden maar zeggen dat ze erop zullen toezien dat de belofte ook wordt nageleefd.