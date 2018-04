Diegem laat kans liggen: 3-3 tegen Wellen

In de derde amateurklasse B is Diegem er niet in geslaagd te winnen van Wellen. Het werd 3-3 en dat is een beetje spijtig, want zo laat Diegem de kans liggen om leider te worden.

Diegem stond voor de match tweede met 2 punten minder dan leider Wellen. Winnen en Diegem zou, met nog 2 matchen te spelen, de leiding pakken.

Het begon nochtans goed want al na 3 minuten kopt Dessaer de hoekschop van De Bouw tegen de netten: 1-0. Maar lang duurt het plezier niet want Watson brengt even later de bordjes al in evenwicht: 1-1.

Diegem is gevaarlijk op stilstaande fases. Denayer met de vrije trap en Dessaer scoort opnieuw met het hoofd: 2-1. En weer is de vreugde van korte duur want Lormans maakt al snel gelijk. Net voor rust kan Diegem weer uitlopen dank zij een omhaal van Gajanovic: 3-2.

In de tweede helft komt Wellen weer snel op gelijke hoogte met een goal van Lormans: 3-3 en dat is ook de eindstand. Diegem staat nu op de vierde plaats in de stand, weliswaar maar op 2 punten van leider Tongeren.