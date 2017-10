Diegem steunt Kom op tegen Kanker

Net als vorig jaar, ter gelegenheid van de Rode Neuzen Dag, slaan ze in de Machelse deelgemeente Diegem ook dit jaar de handen in elkaar voor het goede doel. Deze keer wil Diegem geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker.

Vorig jaar zamelden scholen, handelaars en verenigingen in Diegem 7786 euro in voor de Rode Neuzen Dag. Deze keer willen ze in Diegem geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker. Nu zondag, 22 oktober, beginnen ze er op het pleintje aan de Oude Haachtsesteenweg in Diegem aan met een kleuterloop. Nadien verschijnen de oudere kinderen aan de start om te eindigen met een sponsorloop voor volwassenen.

"Net als vorig jaar is het ook nu de bedoeling om mensen bij elkaar te brengen en ons samen in te zetten voor het goede doel", zegt Nele Imbrechts, zelf handelaar in Diegem. "De 20 standjes van lokale ondernemers, verenigingen en scholen zullen hopelijk een mooi bedrag opleveren voor Kom op tegen Kanker."

En net als vorig jaar staat er weer een veiling op het programma. Die heeft plaats om 14 u. Daar kan je onder meer bieden op een gesigneerd truitje van de Red Flames, de Rode Duivels, spelers van Anderlecht, Club Brugge en Manchester United. Maar het topstuk zal wel het gehandtekende shirt van Yannick Carrasco zijn, een Rode Duivel die ooit nog speelde bij Diegem Sport.

https://www.facebook.com/Diegem-voor-het-goede-doel-143708159557482/