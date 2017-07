Diegem vermijdt bouwstop door invoering geluidsisolerende normen

De gemeente legt geluidsisolerende normen op bij bouwprojecten omdat er anders een bouwstop dreigt in Diegem. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege speelt namelijk met het idee om in gebieden die veel geluidshinder ondervinden van de luchthaven van Zaventem een bouwstop in te voeren. Concreet zou het gaan om gebieden die vallen in de zone tussen 65 en 70 decibel. Daar valt Diegem onder en bijgevolg zou het bijna onmogelijk worden om aanpassingen te doen aan woningen of nieuwe woningen te bouwen. Ook op Europees vlak zou de regelgeving wat betreft geluidshinder strenger worden. De goedkeurig van het RUP Diegem komt dus op het juiste moment. De Vlaamse overheid keurde het RUP Diegem goed.