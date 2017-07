Diepen Boomgaard Grimbergen krijgt bezoek van vandalen

Echt gehaast waren de vandalen niet want ze namen ook de tijd om in een serre de gestolen drankvoorraad te nuttigen en te roken. Vermoed wordt dat de vandalen de bio-boerderij langs de velden zijn binnengedrongen. Ook anderhalve maand geleden werd al eens ingebroken in de boerderij. Den Diepen Boomgaard heeft nu de politie gevraagd om extra te patrouilleren en onderzoekt ook of er geen bewakingscamera’s kunnen geplaatst worden op het domein.