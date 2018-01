Dierenasiel Zemst weer open

In Zemst is het dierenasiel weer open. De gemeente vond in de vzw Dierenopvangcentrum Zemst de geknipte beheerder.

Het was feest vandaag in het dierenasiel in Zemst. Nadat het centrum een tijd geleden de deuren moest sluiten door problemen met de uitbater, krijgt het nu een nieuw elan. De vzw Dierenopvangcentrum staat voortaan in voor het beheer. En dat tot grote tevredenheid van meter Martine Prenen, burgemeester Bart Coopman, schepen van Dierenwelzijn Piet Van Grunderbeek en minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, die samen met vele andere aanwezig waren op de heropening.

Een verslag zie je maandag in het nieuws op RINGtv.