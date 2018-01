Dierenopvang Zemst wil snel heropenen

De vzw 'dierenopvangcentrum Zemst' werd gekozen als meest geschikte kandidaat door een externe jury onder leiding van Intercommunale Igemo. De voorwaarden voor de uitbating van het dierenasiel zijn intussen in een overeenkomst gegoten die goedgekeurd werd door het gemeentebestuur en ondertekend werd door alle betrokken partijen. Op korte termijn moet het asiel nu zijn vergunningen krijgen en wordt de inrichting van het gebouw bekeken.

De overeenkomst met 'dierenopvangcentrum Zemst' werd goedgekeurd voor een periode van 9 jaar, startend vanaf 1 januari 2018. Eind oktober zette de gemeente Zemst de samenwerking met de vorige uitbater stop, na een aanslepend conflict over de kwaliteit van de uitbating. Zemst nam het gebouw van de vzw over voor een bedrag van 75.000 euro.

Het opvangcentrum is voorlopig op week- en weekenddagen enkele uren geopend. De dieren die er verblijven, worden in de mate van het mogelijke aangeboden voor adoptie. De doorlooptijd van de dieren in het opvangcentrum wordt zo kort mogelijk gehouden.