Dierenverwaarlozing neemt toe in politiezone Zennevallei

In de loop van 2017 werden in de politiezone al dubbel zoveel dieren in beslag genomen wegens verwaarlozing als het jaar voordien. De politie neemt de problematiek ter harte en vraagt de burgers opmerkzaam te zijn voor dergelijke gevallen.

Om mishandeling en verwaarlozing van dieren tegen te gaan, werkt de lokale politiezone Zennevallei samen met het departement omgeving, afdeling dierenwelzijn. Maandelijks worden er rondes georganiseerd en het aantal dossiers stijgt week na week. Na onderzoek wordt een beslissing genomen over de uiteindelijke bestemming van de dieren. Soms kunnen ze terug naar de eigenaar onder strenge voorwaarden, of ze worden toegewezen aan een asiel voor adoptie of een andere particulier.

In 2016 werden er op het grondgebied va Halle zeven honden in beslag genomen, 43 katten en twee ratten. Dit jaar zijn de cijfers voor de hele politiezone Zennevallei al verdubbeld. Afgelopen maand namen agenten nog twee honden, twee katten en een konijn in beslag die werden gehouden op een krap bemeten appartement, vol van hun eigen uitwerpselen. In sommige andere gevallen kwam de politie echter te laat en bleken dieren al gestorven door ontbering.

De politie vraagt ook de inwoners van de zone om alert te zijn en gevallen van dierenverwaarlozing steeds te melden.