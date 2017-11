Dieter Guldemont uit Affligem naar volgende ronde in The Voice

Dieter Guldemont uit Affligem mag naar de volgende ronde in het populaire VTM-programma The Voice van Vlaanderen. Met het nummer 'Born to die' van Lana del Rey wist hij de jury en Vlaanderen te overtuigen. "Mijn buikgevoel zegt me dat ik met Dieter moet verdergaan", aldus coach Alex Callier.

Dieter Guldemont heeft zijn eerste hele serieuze test in The Voice van Vlaanderen met verve doorstaan. Maar liefst 8 kandidaten moesten gisteren het strijdtoneel verlaten, maar dat geldt niet voor Dieter Guldemont uit Affligem. Samen met de jonge Luka (16) overtuigde Dieter luisterend Vlaanderen en de jury met het nummer 'Born to die' van Lana del Rey. Dieter Guldemont kende het nummer aanvankelijk eigenlijk niet, maar zijn versie was duidelijk geslaagd.

In zijn thuishaven Affligem en meer bepaald in Teralfene is de steun voor 'hun' Dieter alvast enorm groot. Dieter speelde nog voetbal Teralfene en hij was er ook actief in de plaatselijke fanfare. Duimen dus voor het verdere parcours van Dieter Guldemont in The Voice van Vlaanderen!