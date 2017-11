Dieter Guldemont uit Teralfene (Affligem) is er in geslaagd zich te plaatsen voor de live shows van het populaire VTM-programma The Voice.De prestaties van Dieter waren gisteren te volgen op een groot scherm in de voetbalkantine van Leeuwkens Teralfene.

Dieter Guldemont uit Affligem overleeft battle in The Voice

Na 4 razend spannende battles zijn de 32 finalisten van The Voice van Vlaanderen bekend. Bij de finalisten ook iemand van onze regio: Dieter Guldemont uit Teralfene. Hij kon de jury overtuigen en gaat met glans naar de live shows. Dieter kwam uit in het team van Alex. In de blind audition bracht hij 'Good Grief', in een versie van Rag 'n' Bone Man. In de battle nam hij het op tegen Jan ('Remedy' van Black Cowers).

Het wordt dus duimen voor Dieter in de volgende ronde van het populaire VTM-programma. In Teralfene, waar Dieter nog voetbal speelde en actief was bij de plaatselijke fanfare, zijn ze alvast fier op het parcours dat 'hun' talent tot dusver aflegde.