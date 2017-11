Vanavond beginnen de live shows van de populaire zangwedstrijd The Voice van Vlaanderen op VTM. Bij de laureaten één deelnemer uit onze regio: Dieter Guldemont uit Affligem. Hij kon de jury overtuigen en mag vanavond al aantreden in de eerste live show.

Dieter Guldemont van The Voice van Vlaanderen: 'Teralfene is één grote familie'

Dieter speelde vroeger voetbal in Affligem en was er actief bij de plaatselijke fanfare. De hele gemeente is alvast fier op ‘hun’ talent. Dieter vindt al die steun fantastisch: “de steun van Affligem en Teralfene is enorm. De voetbalclub, de scouts, de bakker, de krantenwinkel, allemaal staan ze als één man achter mij en dat doet deugd. Teralfene is dan ook één grote familie.”

De zenuwen staan gespannen voor Dieters’ live optreden van vanavond. Hij brengt ‘Born to die’ van Lana del Rey en dat is geen vanzelfsprekende keuze. “Ik kende het nummer eigenlijk niet,” zegt Dieter, “maar ’t is een krak van een madam en ik hoop dat de mensen mijn versie zullen smaken.”

Hoe The Voice van Vlaanderen ook afloopt voor Dieter, hij droomt al volop van een muzikale toekomst. Zijn grootste droom? Op Pukkelpop spelen. Maar eerst natuurlijk een finaleplaats in The Voice proberen te verzilveren. Het publiek stemt mee via sms. Wil je Dieter steunen, dan stuur je DIETER naar 6677.