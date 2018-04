Na een aantal scholen in Gooik, is nu ook ingebroken in 2 scholen en 1 instelling in Lennik. Het is niet duidelijk of de dieven iets hebben kunnen meenemen.

Eén van de geviseerde scholen was het SGI aan de Schapenstraat. Daar waren de daders over het hek gekropen en hadden ze een houten deur opengebrand. Dinsdagmorgen werd een inbraak vastgesteld in de lagere school van het SGI in de Luitenant Jacopsstraat in Eizeringen. Daar werd een raam ingeslagen.

Ook werd ingebroken in een instelling in de Frans Baetensstraat in Lennik.