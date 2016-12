Tijdens kerstnacht werd er in de Zennevallei elf keer ingebroken. Twee keer mislukte de inbraak.

Beersel was het belangrijkste mikpunt van de criminelen. Daar werd acht keer ingebroken. In Sint-Pieters-Leeuw vier keer, in Halle één keer. (Bron: Het Laatste Nieuws)