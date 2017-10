Dieven hebben het gemunt op broodautomaten

Er heerst een plaag aan inbraken in broodautomaten. In de politiezone KASTZE (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) bijvoorbeeld zijn 3 mannen opgepakt die broodautomaten leegroofden. Ook op andere plaatsen hadden dieven het gemunt op het geld dat in de broodautomaten zit.

Onder meer het broodautomat aan de Vilvoordsesteenweg in Steenokkerzeel werd opengebroken. 3 Mannen die zich in de buurt van het broodautomaat bevonden en inbrekersmateriaal bij zich hadden werden opgepakt. Het gaat om mannen van tussen 22 en 36 jaar oud. De daders werden op heterdaad betrapt toen ze een broodautomaat in de zone KASTZE wilden openbreken. De voorbije dagen werden in de politiezone Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst verschillende broodautomaten gekraakt. Vermoedelijk waren de opgepakte mannen daar ook bij betrokken.

Het trio is intussen verschenen voor de onderzoeksrechter. Die liet de mannen weer vrij.

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde zijn er de laatste tijd veel inbraken in broodautomaten, zowel in de regio als ook in de streek rond Mechelen en Leuven. Een onderzoek moet uitwijzen of er een link is tussen de feiten.