Dieven stelen stuur uit BMW’s in zone TARL

Vandaag kreeg de politie van de zone TARL verschillende meldingen van diefstal in BMW’s. “Het stuur van hun wagen werd ontvreemd nadat de zijruit werd ingeslagen”, zegt Sven Heymans van de zone TARL. “We vragen de burgers om extra waakzaam te zijn voor deze vorm van criminaliteit waarbij de daders het gemunt hebben op de airbag die in het stuur vervat zitten. Daders richten zich ook dikwijls op de gps-systemen in luxewagens. Parkeer daarom je wagen indien mogelijk in een afsluitbare garage. Als je parkeert op de openbare weg, doe dat dan bij voorkeur op een goed verlichte plaats die niet onttrokken is aan de sociale controle en/of het zicht van buurtbewoners. We voorzien extra patrouilles. Wie verdachte zaken ziet, belt best meteen het noodnummer 112.”