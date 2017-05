Difference Day, werelddag van de persvrijheid

3 mei is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Persvrijheid en dat wordt de hele dag in Bozar in Brussel gevierd.

Persvrijheid is bij ons vanzelfsprekend, maar in meer en meer landen, ook landen die voor democratisch doorgaan, komt ze meer en meer onder druk te staan. Een dag lang nadenken en discussiëren over de persvrijheid en de gevaren die haar bedreigen is in een wereld waarin begrippen als 'fake news' en 'post-truth' gemeengoed zijn geworden zeker geen overbodige luxe. En dat is precies wat Difference Day doet aan de hand van sprekers, debatten, verhalen en tentoonstellingen. Aan het eind van de dag worden ook prijzen uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van journalistiek en persvrijheid. Difference Day is een organistaie van de VUB, de ULB en de Erasmushogeschool in samenwerking met een aantal partners zwaaronde UNESCO , de Europese Commissie en het Europees Parlement.