Dijk tegen wateroverlast in Galmaarden

In Galmaarden is de Vlaamse Milieumaatschappij begonnen met de bouw van een dijk. Die moet het centrum van de gemeente beschermen tegen wateroverlast afkomstig van de Markrivier. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De jongste jaren waren er in de omgeving veel problemen als gevolg van wateroverlast. Vandaar de beslissing om een beschermdijk te bouwen die op sommige plaatsen wel anderhalve meter hoog zal worden. Eerder dit jaar werden in het centrum van Galmaarden al zo'n 50 bomen gerooid.

De aanleg van de dijken is onderdeel van een groter plan, waarbij in de hele Markvallei drie nieuwe overstromingsgebieden worden aangelegd. Dat zal zowel in Galmaarden als in Herne gebeuren.Het is de bedoeling om in de toekomst de verhoogde dijken als wandelpad langs de Markrivier te gebruiken.