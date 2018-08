Dilbeek: “Transmigranten vinden opnieuw de weg naar Groot-Bijgaarden”

Vorige week maakte de Federale Wegpolitie Brabant bekend dat het dit jaar al 241 processen-verbaal uitschreef voor transmigranten, een deel daarvan langs de snelwegparking in Groot-Bijgaarden. De politiezone Dilbeek patrouilleert er als de wegpolitie niet kan. In 2016 moest de zone 49 keer tussenkomen, vorig jaar 34 keer. In 2018 leek dat aantal nog meer te dalen, maar de laatste maanden merkt de politie opnieuw een toename.

“Tot juni hadden we met onze politiezone 16 tussenkomsten. Het was windstil na Nieuwjaar, maar sinds mei is het probleem terug aan het opborrelen. Het is een probleem dat zich regelmatig verplaatst, waarbij mensen getipt worden waar ze wanneer moeten zijn,” zegt waarnemend burgemeester Elke Zelderloo.

Dilbeek wil de parking daarom beter beveiligen, maar is met handen en voeten gebonden aan een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Texaco is akkoord om de parking af te sluiten, maar een buurtbewoner heeft een procedure aangespannen. Van zodra we kunnen, gaan we de omheining plaatsen,” zegt Zelderloo.

Wat vindt de gemeente tot slot dat opgepakte transmigranten vaak worden vrijgelaten? “Ik begrijp de inwoners hun frustratie. Omdat ook mensen uit Asse en Zellik hinder ondervinden van het probleem, hebben we samen met de politiezone AMOW dit jaar al twee acties georganiseerd. Daarbij werden telkens 13 transmigranten opgepakt, die op vraag van de Dienst Vreemdelingenzaken opnieuw zijn vrijgelaten. Wij kunnen controles houden en mensen oppakken, wat er nadien mee gebeurt ligt buiten onze bevoegdheid,” besluit Zelderloo.