Dilbeek breidt parkeerverbod zwaar vervoer uit

Zo komt er een parkeerverbod voor zwaar vervoer op de parkeerstrook onder de Ring rond Brussel aan Robert Dansaertlaan en op de Ninoofsesteenweg, langs beide zijden, tussen de Verheydenstraat en de Spanjebergstraat.

De gemeente Dilbeek vindt dat zwaar vervoer niet thuishoort in het centrum of bij het binnenrijden van de gemeente en er gevaarlijke situaties veroorzaakt. Om die reden werd in het voorjaar van 2017 al een parkeerverbod voor zwaar vervoer ingevoerd op de parkeerstroken in de Kattebroekstraat.