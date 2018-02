Dilbeek: comité Spanjebergstraat boos na beslissing gemeenteraad

Er zullen op termijn minder bussen van De Lijn door de Spanjebergstraat in het centrum van Dilbeek rijden. Dat werd beslist op de gemeenteraad. Het straatcomité Spanjeberg, dat eigenlijk pleitte voor een afschaffing van de geplande busbaan in de straat, blijft ontevreden achter.

In het raam van het masterplan ‘Dilbeekse kern’ wordt de Spanjebergstraat in Dilbeek-centrum grondig aangepast. Zo wordt het deel tussen de Oude Smidsestraat en de Berchemstraat enkel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer in de richting van de Ninoofsesteenweg. Het bovenste deel, van de N8 tot de Berchemstraat, blijft wel tweerichtingsverkeer. De bussen van De Lijn blijven volgens de plannen echter over de hele lengte van de Spanjebergstraat in twee richtingen rijden: er moet dus een busbaan voorzien worden tussen de Berchemstraat en de Oude Smidsestraat.

Het straatcomité Spanjeberg wil van die busbaan niet weten. "Een aparte busbaan voor de dalende bus (richting vijver) maakt dat die bussen geen enkele hindernis meer ondervinden van ander verkeer, tegenliggers of geparkeerde auto's. Met alle gevolgen vandien. We willen wel bussen door onze straat, maar dus enkel in 1 richting."



Het comité trok daarom naar de gemeenteraad. De meerderheid nam daar echter nu een voorstel aan waarin de busbaan behouden blijft; het gevraagde eenrichtingsverkeer voor bussen werd echter niet weerhouden. Wel zullen er minder bussen door de straat rijden: zo zal lijn 820 tegen 2019 de Spanjebergstraat niet meer aandoen. Ook schoolbus 572 zal niet meer door de straat rijden.

Het straatcomité Spanjeberg is niet tevreden met de aanpassingen en blijft bij haar standpunt dat de busbaan zeer gevaarlijk is. Het comité is ook boos omdat het niet het woord heeft gekregen op de gemeenteraad en omdat het hen beloofde overleg met vervoersmaatschappij De Lijn er niet gekomen is.