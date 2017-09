Dilbeek maakt zich op voor Oosthoek Live

Op vrijdag 29/9 is er de meest exotische avond van Dilbeek met optredens van Borokow, Zebra’s are Timeless, Quantum Café, Pardon Service, dj Mambele en Leuke Hond’ en ‘Zeets’. Op zaterdag 30/9 is er de Oosthoek Kubb Cup en kinderfuif. ’s Avonds worden meer dan 2.000 jongeren verwacht voor Oosthoek Live met dj's Neiked, Faisal, Lebawski, Masai & The Roots en CLBeat.

Op zondag 1/10 is er een quiz en op maandag 2/10 wordt het festival afgesloten met een ‘jaarmarktkaffee’ en een optreden van de Magical Flying Thunderbirds.

Veiligheidsmaatregelen

Tijdens de avondactiviteiten zal het terrein aan de Heetveldlaan afgesloten worden uit veiligheidsoverwegingen. Ook zullen rugzakken en handtassen uitgebreid gecontroleerd worden. Om wachtrijen te voorkomen raadt de organisatie aan om rugzakken zoveel mogelijk thuis te laten.

Gratis tickets

RINGtvheeft voor zaterdagavond enkele GRATIS duo-tickets klaarliggen. Klik hier en ontdek wat je moet doen om in aanmerking te komen.