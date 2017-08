Dilbeek pakt overlast in Kaudenaardewijk aan

De gemeente Dilbeek neemt maatregelen om de overlast in de Kaudenaardewijk aan te pakken. Zo zal voortaan geschrankt worden geparkeerd in de Kaudenaardestraat en in enkele andere straten. Tegelijkertijd wordt de Kapelstraat 'geknipt' van aan het kapelletje.

Dilbeek overlegt al enkele jaren, samen met de wijkraad 'Raad van Strate' om de verkeersproblemen in de buurt van de drukke Kaudenaardewijk aan te pakken. Dat leverde al een aantal concrete maatregelen op, zoals het éénrichting maken van een deel van de Broekstraat en de Schilderkunstlaan.

"Toch bleven een aantal problemen naar voren komen, zo bleek uit een uitvoerige bevraging van de wijkraad", zegt schepen Stijn Quaghebeur. "Zo blijft het gevoel leven dat er erg snel wordt gereden in de Kaudenaardestraat en wordt het woonerf van de Kapelstraat druk gebruikt tijdens de piekuren."

De bevraging mondde uit in het voorstel om geschrankt parkeren in te voeren in de Kaudenaardestraat en enkele andere straten en om de Kapelstraat te 'knippen' van aan het kapelletje. Het college van Dilbeek is in grote lijnen op dat voorstel ingegaan. "Het knippen van de Kapelstraat heeft een bijkomend voordeel. Er ontstaat een verkeersam alternatief voor de (schoolgaande) fietsers", zegt schepen Quaghebeur.

Beide ingrepen maken deel uit van een proefopstelling die 6 maanden zal lopen. Verkeerstellingen zullen de effecten verder in kaart brengen. In samenspraak met de wijkraad volgt nadien een evaluatie.