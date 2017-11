Dilbeek vreest gevolgen van betalend parkeren aan station Ternat

Vanaf maandag 8 januari moet al wie zijn wagen aan het station van Ternat wil achterlaten, betalen. Treinabonnees zullen 1,5 euro per dag betalen, voor niet-abonnees kan dat oplopen tot 6,5 euro. Het initiatief gaat uit van de NMBS, die op die manier het parkeerprobleem wil aanpakken.

In buurgemeente Dilbeek vrezen ze voor de gevolgen van het betalend parkeren in Ternat. "Treinreizigers die het niet zien zitten om te betalen om te parkeren, zullen massaal uitwijken naar het nabijgelegen station van Sint-Martens-Bodegem, waar parkeren gratis is", zegt de Dilbeekse schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA). "Helaas staat de parking aan het station van Bodegem nu al overvol en ook in de straten rond het station staan heel wat wagens geparkeerd."

Vorge maand stuurde het schepencollege van Dilbeek al een brief naar Ternat en de NMBS met de vraag om rond de tafel te gaan zitten. Maar tot dusver kwam op die uitnodiging nog geen reactie.