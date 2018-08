Dilbeek: "We blijven strijden tegen transmigranten"

De politie van het Oost-Vlaamse Kruibeke ziet sinds enkele dagen af van de actieve jacht op transmigranten omdat het volgens hen zinloos werk is. Bij de politie van Dilbeek blijven ze wél strijden. "We zijn de eerste halte vanuit het Maximiliaanpark in Brussel en hebben dan ook de eerste mogelijkheid om de mensensmokkelaars te stoppen," zegt burgemeester van Dilbeek Willy Segers.

Kruibeke vindt dat het vecht tegen de bierkaai en staakt daarom de strijd tegen transmigranten. De gemeente en politie van de Oost-Vlaamse gemeente vindt dat té veel transmigranten door Dienst Vreemdelingenzaken worden vrijgelaten nadat ze opgepakt zijn.

De politiezone van Dilbeek strijdt in tegenstelling tot Kruibeke wel nog altijd tegen transmigranten. "Ik snap de politie en burgemeester van Kruibeke, maar ken de situatie van de gemeente niet genoeg om een volledig oordeel te vellen," zegt burgemeester Willy Segers. "Maar wij blijven nachtelijke politiepatrouilles houden in de buurt en een externe beveiligingsfirma blijft de snelwegparking bewaken. We doen wat we kunnen, ookal is het soms moeilijk als lokale politiezone."

Die moeilijkheden zijn vooral praktisch van aard en wegen soms door. "We kunnen zelf op de snelwegparking aan de E40 geen acties opzetten. Dat is de bevoegdheid van de federale wegpolitie. In de mate van het mogelijke willen we die acties wel ondersteunen. Maar als de burgers bellen en overlast ondervinden, treden we wel op omdat we dat daar wel mogen. Ook aan gecoördineerde acties met federale politie en andere zones blijven we meewerken. Maar ook dan komen we voor praktische problemen te staan. We hebben 15 cellen in Dilbeek. Wat als we in één klap 30 transmigranten oppakken?" vraagt Segers zich af.

Enkele weken terug verkondigde waarnemend burgemeester van Dilbeek Elke Zelderloo aan RINGtv dat er opnieuw meer transmigranten de weg naar de parking aan de E40 in Groot-Bijgaarden vonden. Iets wat burgemeester Willy Segers bevestigt. "Het aantal is in mei en juni inderdaad gestegen. De migranten zijn met té veel om goed gerichte controles uit te voeren. De sfeer wordt bovendien alsmaar agressiever," besluit Segers.