Dat Oscar and The Wolf, de band rond Dilbekenaar Max Colombie, op Pukkelpop staat is al lang geen verrassing meer. Maar voor z’n dorpsgenoten van Borokov is het de eerste keer. De negenkoppige Dilbeekse band speelt maar liefst negen keer in de Petit Bazar. Eerder vandaag beklom Lennikenaar Willy Sommers al een van de podia van Pukkelpop. Ook dat leverde een uniek moment op in de carrière van onze regiogenoot.

Een verslag van het optreden van Borokov krijg je maandag in Cocktail.