Dilbeeks bedrijf Mediagenix trekt naar Verenigde Staten

Het Dilbeekse bedrijf Mediagenix opent binnenkort een vestiging in Fort Lauderale, in de Amerikaanse staat Florida. Door de groei van het bedrijf, werft het 30 nieuwe werknemers aan.

Mediagenix maakt software waarmee televisiestations hun uitzendingen kunnen beheren: van programmatie over promotieplanning tot rechtenbeheer. In enkele jaren tijd is het bedrijf uitgegroeid tot Europese marktleider en werkt het voor zo'n 90 mediabedrijven over heel de wereld.

Onlangs haalde het Dilbeekse bedrijf grote Amerikaanse spelers als Disney en binnen ViaCom. Eerder had Mediagenix met klanten als AMC en het Braziliaanse TV Globo al stappen gezet in het Amerikaanse medialandschap. Ook BBC behoort sinds kort tot het klantenbestand van het Dilbeekse bedrijf.

Met een vestiging in Fort Lauderdale wil Mediagenix haar klanten in Noord- en Zuid-Amerika nog beter ondersteunen, maar ook nieuwe klanten binnenhalen, waaronder telecom- en kabeloperatoren. Om de groei te verzekeren, is het Dilbeekse bedrijf op zoek naar 30 nieuwe werknemers. Zij zullen zowel in het binnen- als het buitenland tewerkgesteld worden. Mediagenix telt vandaag zo'n 170 werknemers.

Mediagenix heeft ook al een kantoor in Hong Kong en Thailand. In 2016 werd Mediagenix door Vlaanderen nog verkozen tot Beloftevolle Beloftevolle Onderneming van het Jaar. Het won toen ook de 'Leeuw van de Export', de belangrijkste Vlaamse exportprijs.