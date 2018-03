In Dilbeek is Marc De Meulemeester overleden. Hij was gemeenteraadslid voor Open VLD en was eerder 20 jaar schepen in de gemeente. De Meulemeester stierf aan de gevolgen van een longinfectie.

Marc De Meulemeester was vorige week gehospitaliseerd na aanhoudende longproblemen. Volgens diverse media is een infectie op de longen hem fataal geworden. Volgens Het Nieuwsblad zou De Meulemeester gisteren geopereerd worden maar kwam hij niet meer bij. De man was amper 57.

De Meulemeester was eerder 20 jaar schepen van middenstand en sport in de gemeente, onder ex-burgemeester Stefaan Platteau. Hij was ook nog steeds gemeenteraadslid in Dilbeek voor Open VLD.