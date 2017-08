Dilbeekse Brandweer Kompanen lanceren pompierbier

De Dilbeekse Brandweer Kompanen, kortweg DBK, hebben hun eigen pompier gelanceerd. 'Blusser', want zo heet het biertje, werd deze week voorgesteld tijdens het zomercafé op de binnenkoer van de Kasteelhoeve in Dilbeek.

Tijdens de zomermaanden verandert de binnenkoer van de Kasteelhoeve in Dilbeek in een swingend zomercafé. Iedere dinsdagavond kan je er terecht voor muziek, een hapje en een drankje. De gemeente Dilbeek zorgt samen met cultuurcentrum Westrand voor de inkleding. Maar het programma en de organisatie komt elke week van een andere vereniging.

Deze dinsdag was het de beurt aan de groep DBK en zijn lanceerden er hun pompierbier: ‘Blusser’. Aan het drankje werd 2 jaar gesleuteld bij de Dilbeekse brouwerij Angerik. “Dit is nu wel een aangenaam biertje. Lekker verfrissend, beetje moutig en dan nadien een beetje kruidig”, vertelt bierkenner Christophe Asselman. Het biertje valt dus duidelijk in de smaak want bij Angerik werd na de eerste productie van 1.000 liter intussen een nieuwe bestelling geplaatst.