Dilbekenaar fietst Kilimanjaro op voor goede doel

Jona trekt binnenkort naar Tanzania voor een klimtocht op de flanken van de Kilimanjaro. Hij doet dat samen met en voor Vredeseilanden. "Vredeseilanden neemt mensen mee vor een semi-avontuurlijke mountainbiketocht doorheen het gebeid van de Masiaï en langs de flanken van de hoogste berg van Afrika." Onderweg staan bezoeken aan lopende projecten op de agenda en wordt overnacht bij lokale ngo's en in schooltjes".

Jona Boone betaalt de reiskosten zelf. Daarnaast vragat Vredeseilanden aan elke deelnemer ook om 3.000 euro aan sponsorgelden bijeen te zamelen. De opbrengst gaat deels naar lokale projecten in Tanzania, deels naar de werking van Vredeseilanden in het algemeen. Om geld in te zamelen organiseert Jona nu zondag een Kubb-tornooi. Afspraak om 13 u aan voetbalveld Plankenveld in de Dilbeekse deelgemeente Schepdaal.