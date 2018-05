Dilbekenaar met de fiets naar WK Rusland voor goede doel

Het traject van meer dan 3.000 kilometer loopt vanuit Brussel via Nederland, Duitsland, Polen, Rusland (enclave Kaliningrad), Litouwen en Letland naar Sint-Petersburg in Rusland. Vervolgens neemt Maarten de nachttrein naar Moskou om daar op 15 juli, de dag van de finale, aan te komen. "Indien de benen het toelaten hoop ik net op tijd aan te komen om de wedstrijd Engeland-België mee te pikken in de Russische enclave Kaliningrad, om vervolgens mijn tocht verder te zetten richting Baltische staten."

Maarten wil met zijn tocht geld inzamelen voor SOS Kinderdorpen en dan meer bepaald het dorp in Pskov, waar hij ook even halt zal houden. "Met het ingezamelde geld ga ik fietsen schenken zodat deze kinderen ook het plezier en het gevoel van vrijheid kunnen ervaren dat fietsen voor mij betekent. Naast het steunen van het goede doel is het niet enkel een fysieke uitdaging maar ook een kans om over heel Oost-Europa nieuwe mensen te ontmoeten."

Meer informatie over het goede doel is te vinden op de facebookpagina van Maarten www.facebook.com/maartenvanm