Dilkom is Zwemzotste zwembad van het jaar

De wedstrijd 'Zwemzotste zwembad van Vlaanderen' is een organisatie van het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid. De strijd ging nog tussen 10 andere zwembaden. Voorwaarde om te kunnen winnen was dat er in het zwembad op 12 uur tijd de meeste baantjes moesten worden gezwommen.

Dilkom in Dilbeek was één van de deelnemende zwembaden en het is Dilkom dat met de troffe 'Zwemzotste zwembad van Vlaanderen' mag gaan lopen. Op 12 uur tijd werd in Dilkom in het weekend van 25 november maar liefst 341,8 kilometer bij elkaar gezwommen. Daarmee doet Dilkom het beter Sint-Pieters-Leeuw, dat de tweede plaats deelt met het zwembad van Beveren.